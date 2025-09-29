Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τον ρόλο της στο «Πόρτο Λεόνε»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε σήμερα, το πρωί της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός Ιζαμπέλλα Φούλοπ, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον ρόλο της στη νέα καθηλωτική σειρά του Alpha: «Πόρτο Λεόνε».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η ηθοποιός μίλησε για τον χαρακτήρα της στη σειρά, για το πώς δέχτηκε το ρόλο αλλά και τις εξελίξεις που διαδραματίζονται. Εκτός των άλλων μάλιστα, οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν και στην προσωπική ζωή της ηθοποιού.

Η ηθοποιός λοιπόν, υποδύεται την ερωτευμένη γυναίκα και την σύντροφο του νεαρού Καπετανάκου, ο οποίος απεβίωσε. Έτσι λοιπόν, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ ανέφερε για το ρόλο της: «Έχει ξεχωριστεί θέση στην ιεραρχία της Τρούμπας», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Αυτό είναι το δυσάρεστο της ιστορίας και της κοπέλας αυτής, όπως και αυτών των γυναικών, ότι περιμένουν κάποιον να τις ερωτευτεί και να τις σώσει. Βρέθηκαν εκεί κατ’ ανάγκη. Βρίσκει τον πραγματικό έρωτα και την σανίδα σωτηρίας, είναι με το ένα πόδι έξω και τελικά γίνεται ένα τραγικό γεγονός που τα ανατρέπει όλα και νιώθει ότι τελειώνει η ζωή της μαζί με του Στράτου», πρόσθεσε αναφορικά με τον χαρακτήρα της στη σειρά.

Πρόσθεσε μάλιστα, πως η Άντζελα, είναι πραγματικά ερωτευμένη με τον Στράτο, όπως αντίστοιχα και ο Στράτος Καπετανάκος: «Πιστεύω ότι και ο Στράτος είναι ερωτευμένος μαζί της με έναν άλλο τρόπο. Για να είναι έτοιμος να τα παρατήσει όλα και να ακολουθήσει με αυτή τη γυναίκα σε μία άλλη ήπειρο, σημαίνει ότι έχει αισθήματα».

Παράλληλα, σχετικά με τις εξελίξεις στη σειρά η Ιζαμπέλλα Φούλοπ ανέφερε: «Δεν βλέπουμε ακριβώς την ιστορία της πριν από την Τρούμπα, αλλά θέλει να ξεφύγει από αυτή τη δουλειά και αυτό τον τρόπο ζωής. Δεν θα αποκαλυφθεί ακόμα ότι η Άντζελα είναι αυτή η μία γυναίκα (στη ζωή του Στράτου)… Κανένας δεν ξέρει ότι έχει σχέση με την Άντζελα, μόνο η Βούλα».

«Η Άντζελα νομίζω, πεθαίνει μαζί με τον Στράτο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας μάλιστα, η ηθοποιός, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε τη δουλεία και θέλησε να συνεργαστεί: «Το «ναι» το είχα πει μέσα μου από το πρώτο τηλεφώνημα. Ήθελα πάση θυσία να είμαι σε αυτή τη δουλειά».