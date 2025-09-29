Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανση για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα ποσά που θα λάβουν; Το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Τα κριτήρια επιδότησης

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής:

16.000€ για άγαμους και χήρους,

24.000€ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης,

29.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί,

Περιουσιακά όρια:

200.000€ για άγαμους,

260.000€ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα καύσιμα

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που προκειμένου να ζεσταθούν το χειμώνα χρησιμοποιούν:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)

Καυσόξυλα

Βιομάζα (πέλετ)

Υγραέριο

Φυσικό αέριο

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση.

Η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2025.

Οι εξαιρούμενοι

Από το επίδομα θέρμανσης εξαιρούνται:

Όσοι δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι,

Όσοι έχουν πολυτελή διαβίωση (π.χ. πάνω από δύο ΙΧ) ή επαγγελματική στέγη,

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού,

Όσοι κάνουν αίτηση για ηλεκτρική ενέργεια και είναι ήδη δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).