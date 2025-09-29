Περιοδεία ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα με επίκεντρο τον αγροτικό τομέα - Επικεφαλής ο βουλευτής Μανώλης Χνάρης

Θα επισκεφτούν παραγωγικές μονάδες, συνεταιρισμούς και πληγείσες περιοχές
Κλιμάκιο στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον βουλευτή Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, πραγματοποιεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου περιοδεία στην Αχαΐα με επίκεντρο τον αγροτικό τομέα, επισκεπτόμενο παραγωγικές μονάδες, συνεταιρισμούς και πληγείσες περιοχές.
Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα αποτελείται από:
Μανώλη Χνάρη, βουλευτή Ρεθύμνου και Κοινοβουλευτικό Υπεύθυνο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (επικεφαλής).
Θανάση Πετρόπουλο, Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Γιώργο Παπαχριστόπουλο, Αναπληρωτή Τομεάρχη Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας.
Πρόγραμμα Επισκέψεων:
-12:00 Επίσκεψη στις παραγωγικές μονάδες Σταφίδας & ελαιολάδου της Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών
(Κορίνθου 201 Αίγιο)
-13:30 Επίσκεψη στην εταιρία CAVINO Winery & Distillery
(Γέφυρα Μεγανίτη Αίγιο)
-17:00 Επίσκεψη στο Κτήμα Μαυρόγιαννη (MAVROGIANNI ESTATE)
(Καγκάδι, Δυτική Αχαΐα)
-18:30 Επίσκεψη στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό «ΑΧΑΙΩΝ ΕΛΑΙΑΣ ΓΑΙΑ» στην κοινότητα Ριόλου Δυτικής Αχαΐας
-20:00 Συνάντηση στην κοινότητα Λιμνοχωρίου με Κτηνοτρόφους και κατοίκους της περιοχής που επλήγησαν από την πανώλη & την Ευλογιά
(Καφενείο ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ στο Λιμνοχώρι Δυτικής Αχαΐας)
