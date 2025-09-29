Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία δικυκλιστή στην ΝΕΟ Πατρών -Αθηνών

Στη συμβολή με την οδό Αμερικής
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών- Αθηνών, νωρίτερα, στη συμβολή με την οδό Αμερικής, στο ύψος του κτιρίου της Περιφέρειας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο ΠΓΝΠ.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
