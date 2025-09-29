Πάτρα: Κάλεσμα της ΟΕΒΕΣΝΑ για συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου 2025

Το ΔΣ της ΟΕΒΕΣΝΑ (Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών Σωματείων Ν. ΑΧΑΪΑΣ) με πρόεδρο τον Δημήτρη Νικολακόπουλο, καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Κύρια αιτήματα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι:

· Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου, που προβλέπει την καθιέρωση του 13ώρου στον ίδιο εργοδότη, ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κυρίως τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

· Η μείωση του ωραρίου, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

· Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυε πριν από την ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΣΝΑ ξεκαθαρίζει ότι στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και των μικρών επαγγελματιών, αντιτίθεται σε κάθε ρύθμιση που διαλύει τα εργασιακά δικαιώματα και καλεί όλα τα μέλη και τους συναδέλφους να δώσουν μαζικό και δυναμικό παρών στην κινητοποίηση που θα γίνει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 10.30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου.