Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο - Πολύ αισιόδοξος για συμφωνία δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος - LIVE

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ ο Λευκός Οίκος δηλώνει αισιόδοξος για κατάληξη σε συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ανακοινώσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, βασισμένη σε σχέδιο 21 σημείων.

19.30 - Τα Εμιράτα πιέζουν τον Νετανιάχου να δεχτεί την πρόταση του Τραμπ



Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την πρόταση ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα κατά τη σημερινή συνάντησή τους και να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters εκπρόσωπος με γνώση του θέματος.



Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο σημαντική αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.



Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα κοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Το περιεχόμενο των δηλώσεων του Σεΐχη Αμπντουλάχ προς τον Νετανιάχου κατά τη συνάντηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε πριν από λίγιο στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προωθώντας πρόταση 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη νέου διαλόγου για ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ βαθαίνει, με σειρά δυτικών χωρών —ανάμεσά τους Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς και Αυστραλία— να αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος, σε αντίθεση με την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «ντροπιαστική απόφαση», ενώ ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ βρέθηκε αντιμέτωπος με αποχωρήσεις αντιπροσωπειών κατά την ομιλία του.

Το αμερικανικό σχέδιο, που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, συναντά επιφυλάξεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στον αραβικό κόσμο.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε ρόλο για τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή στη μελλοντική διοίκηση της Γάζας, ενώ η Αίγυπτος ανησυχεί μήπως το Κάιρο παραγκωνιστεί από τη διαδικασία.

Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι «όλοι θέλουν να γίνει η συμφωνία», όμως Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίζουν πως είναι «πολύ νωρίς» για να μιλήσουν για αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή κοινή γνώμη δείχνει κουρασμένη από τον παρατεταμένο πόλεμο, ενώ οι οικογένειες των ομήρων αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η αμερικανική πρόταση, εκτός από την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στο Κατάρ, προβλέπει επίσης την απομάκρυνση στελεχών της Χαμάς από τη Γάζα και τη συμμετοχή παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.