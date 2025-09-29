Πάτρα: Η παράσταση "Η Ευθαλία του Γαλατά" με τη Νικολέτα Βλαβιανού στο Επίκεντρο+

Η θεατρική παράσταση με τίτλο “Η Ευθαλία του Γαλατά” που είναι βασισμένη στη νουβέλα “Φαχισέ Τσίκα” (εκδόσεις Άγρα) του Θωμά Κοροβίνη, με τη γνωστή ηθοποιό Νικολέττα Βλαβιανού, σε σκηνοθεσία της Ρέϊνας Εσκενάζυ πρόκειται να παιχθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στις 20.00 στο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Αγ. Διονυσίου και Νόρμαν στην Πάτρα.

Ευθαλία, το κορίτσι από την Κερασούντα…

Ευθαλία, το ορφανό του πολέμου που κατάφερε να επιβιώσει…

Ευθαλία, η προσφυγιά, η γενοκτονία και η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.

Ευθαλία, η γυναίκα που υπηρέτησε, αλλά και συγκλονίστηκε από τον έρωτα.

Μια περιπέτεια… μια ζωή… που καθρεφτίζει σπιθαμή προς σπιθαμή, την ταραγμένη εποχή, του Ελληνισμού, της Μαύρης Θάλασσας και της Κωνσταντινούπολης.

Το «ιδιαίτερο» της εικόνας της και το εκρηκτικό του χαρακτήρα της, τράβηξε το ενδιαφέρον του συγγραφέα.

Η συζήτηση μαζί της προκάλεσε μια ανέλπιστη προσωπική εξομολόγηση, με βάση την οποία ο Θωμάς Κοροβίνης έχτισε τον συνταρακτικό μονόλογο-νουβέλα "Φαχισέ Τσίκα"(εκδ. Άγρα).

Η Ευθαλία της Πόλης, ξεδιπλώνει το νήμα της ταραγμένης μνήμης της και καταλήγει να αφηγείται το χθες, ενώνοντας κομμάτια της ζωής της.

Οδηγεί με συναισθηματική ένταση τον θεατή, μέσα στα δαιδαλώδη σοκάκια του Γαλατά, όπου όλες οι φυλές σμίγουν, δημιουργώντας ένα κράμα από γεύσεις, χρώματα, αρώματα, μουσικές και τραγούδια.

Η μοίρα, της στέρησε πολλά, αλλά της χάρισε τον απόλυτο έρωτα, στην αγκαλιά του Μαρτσιάνο, ενός σπανιόλου αξιωματικού.

Η καθάρια και γενναιόδωρη καρδιά της δεν σταμάτησε ποτέ να φτερουγίζει για τα φλογερά του μάτια.

Η ψυχή της λαχταρά να ξανασμίξουν τα κορμιά τους, σε ένα τελευταίο ταγκό…--

Την Ευθαλία του Γαλατά ενσαρκώνει η Νικολέττα Βλαβιανού.

Συμμετέχει η ηθοποιός Τζένη Παπαδημάτου.