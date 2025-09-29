Πάτρα: Η παράσταση "Η Ευθαλία του Γαλατά" με τη Νικολέτα Βλαβιανού στο Επίκεντρο+

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στις 20.00 - Το έργο είναι βασισμένο στη νουβέλα “Φαχισέ Τσίκα” του Θωμά Κοροβίνη, σε σκηνοθεσία της Ρέϊνας Εσκενάζυ
Η θεατρική παράσταση με τίτλο “Η Ευθαλία του Γαλατά” που είναι βασισμένη στη νουβέλα “Φαχισέ Τσίκα” (εκδόσεις Άγρα) του Θωμά Κοροβίνη, με τη γνωστή ηθοποιό Νικολέττα Βλαβιανού, σε σκηνοθεσία της Ρέϊνας Εσκενάζυ πρόκειται να παιχθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στις 20.00 στο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Αγ. Διονυσίου και Νόρμαν στην Πάτρα.
Ευθαλία, το κορίτσι από την Κερασούντα…
Ευθαλία, το ορφανό του πολέμου που κατάφερε να επιβιώσει…
Ευθαλία, η προσφυγιά, η γενοκτονία και η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
Ευθαλία, η γυναίκα που υπηρέτησε, αλλά και συγκλονίστηκε από τον έρωτα.
Μια περιπέτεια… μια ζωή… που καθρεφτίζει σπιθαμή προς σπιθαμή, την ταραγμένη εποχή, του Ελληνισμού, της Μαύρης Θάλασσας και της Κωνσταντινούπολης.
Το «ιδιαίτερο» της εικόνας της και το εκρηκτικό του χαρακτήρα της, τράβηξε το ενδιαφέρον του συγγραφέα.
Η συζήτηση μαζί της προκάλεσε μια ανέλπιστη προσωπική εξομολόγηση, με βάση την οποία ο Θωμάς Κοροβίνης έχτισε τον συνταρακτικό μονόλογο-νουβέλα "Φαχισέ Τσίκα"(εκδ. Άγρα).
Η Ευθαλία της Πόλης, ξεδιπλώνει το νήμα της ταραγμένης μνήμης της και καταλήγει να αφηγείται το χθες, ενώνοντας κομμάτια της ζωής της.
Οδηγεί με συναισθηματική ένταση τον θεατή, μέσα στα δαιδαλώδη σοκάκια του Γαλατά, όπου όλες οι φυλές σμίγουν, δημιουργώντας ένα κράμα από γεύσεις, χρώματα, αρώματα, μουσικές και τραγούδια.
Η μοίρα, της στέρησε πολλά, αλλά της χάρισε τον απόλυτο έρωτα, στην αγκαλιά του Μαρτσιάνο, ενός σπανιόλου αξιωματικού.
Η καθάρια και γενναιόδωρη καρδιά της δεν σταμάτησε ποτέ να φτερουγίζει για τα φλογερά του μάτια.
Η ψυχή της λαχταρά να ξανασμίξουν τα κορμιά τους, σε ένα τελευταίο ταγκό…--
Την Ευθαλία του Γαλατά ενσαρκώνει η Νικολέττα Βλαβιανού.
Συμμετέχει η ηθοποιός Τζένη Παπαδημάτου.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενο και μουσική επιμέλεια: Θωμάς Κοροβίνης
Σκηνοθεσία: Ρέϊνα Εσκενάζυ
Θεατρική διασκευή: Νικολέττα Βλαβιανού
Κίνηση ηθοποιών - Χορογραφία: Μόνικα Κολοκοτρώνη
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Παπαδοπούλου
Σκηνικός Χώρος: Αναστασία Αμβράζη
Κοστούμια: (σχεδιασμός – εκτέλεση) Δάφνη Τσακώτα
Photo Credit: Reina Eskenazy
Eπικοινωνία: BrainCo
Εταιρεία Παραγωγής: Καλλιτεχνική Εταιρεία ART.
Κριτικές:
Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 15 ευρώ - μειωμένο 12 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ, άνω των 65).
Ομαδικό εισιτήριο άνω των 30 ατόμων για συλλόγους 10 ευρώ (απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση).
*Να θυμίσουμε πως η Νικολέτα Βλαβιανού ήταν στην Πάτρα τον περασμένο χειμώνα καθώς συνεργάστηκε με το ΔΗΠΕΘΕ στην παράσταση «Δεν πληρώνομαι; Δεν πληρώνω!» βασιμένη στο έργο του Ντάριο Φο σε απόδοση του Γιάννη Καλατζόπουλου & σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη.
