Πάτρα: Θεατρικές παραστάσεις «Υπό έναν Όρο» (ΙΙ)- Η επιστροφή του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου στις Γραμμές Τέχνης

Η Cdriva ProdActions, παρουσιάζει το θεατρικό έργο «Υπό έναν Όρο» (ΙΙ)- Η Επιστροφή, του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σμυρλή, στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271- έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα). Θα δοθούν εννέα παραστάσεις τα τριήμερα: 3-4-5/10, 31/10-1-2/11, 5-6-7/12, 2025.

Ώρες παραστάσεων: Παρασκευές - Σάββατα: 9μμ, Κυριακές: 8:30μμ.

Αποτελείται από τις εξής ιστορίες:

Ο Τέλειος Παραχαράκτης

Το Μυστικό

Είμαι Δίπλα σου

Η Εκτέλεση ενός Αθώου

Το Χαμένο Τρένο

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία- θεατρική απόδοση- δραματουργία: Μιχάλης Σμυρλής

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Χρήστος Αβραντινής, Ελένη Αγγελοπούλου, Νίκος Καλαντζής, Ιωάννα Κατσιγιάννη, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Θεόδωρος Σίδερης, Μιχάλης Σμυρλής.

Μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη- φροντιστήριο: Χρύσα Δρίβα

Βίντεο- Φωτογραφία: Τεύκρος Σακελλαρόπουλος

Αφίσα: Τεύκρος Σακελλαρόπουλος- Νίκος Καλαντζής- Χρύσα Δρίβα

Σχεδιασμός φωτισμού: Θάνος Μπαλαφούτης

Κονσόλα- ήχος: Νίκος Καλαντζής (τεχνικός), Χρύσα Δρίβα (χειρισμός- φωνητικά)

Παραγωγή- Επικοινωνία: Cdriva ProdActions

Δείτε το τρέιλερ εδώ: https://www.youtube.com/shorts/5sXV4eCf-W8

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Υπό έναν Όρο: Μερικές ιστορίες που μου εμπιστεύτηκε ο Τεύκρος να τις κάνω θεατρική παράσταση. Οι άνθρωποι των ιστοριών, βγαλμένοι μέσα από ένα καμίνι παθών και σφυρηλατημένοι με μια εμμονή για κάποιο στόχο ή σκοπό. Ο Τεύκρος ως δια μαγείας, ανοίγει τις πόρτες των επιθυμιών των ανθρώπων μας και ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει, αλλά… Μία πύκνωση χρόνου ολόκληρης ζωής σε λίγες στιγμές, αυτό κάνει ο συγγραφέας. Ξέρουμε και λέμε «στη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται». Και το λέμε αυτό ενήλικες, γνωρίζοντας ό,τι πρώτα απ’ όλα μας χαρίστηκε το δώρο της ζωής, χωρίς τίποτα… Μιχάλης Σμυρλής.

Σημείωμα συγγραφέα:

Υπό έναν Όρο, διλήμματα χωρίς συμβιβασμούς. Διλήμματα με λύσεις, οι οποίες όμως απαιτούν ισχυρούς αξιακούς πυλώνες. Λύσεις “υπό έναν όρο”! Έρχεσαι στη θέση του ανθρώπου, έρχεσαι στη θέση του πρωταγωνιστή, αλλά την απόφαση θα τη λάβεις ΕΣΥ: ο θεατής! Τεύκρος Σακελλαρόπουλος.

Σημείωμα παραγωγού:

Χαρίζεται κάτι άνευ όρων; Είναι αυτό το “κάτι” πιο ισχυρό από τον όρο ή “κάτι” άλλο μας τυφλώνει και δεν το βλέπουμε; Ο δημιουργός βραβευμένων ταινιών Τεύκρος Σακελλαρόπουλος (Teucris Films), μας παραχώρησε πέντε από τα σενάρια που έχει ετοιμάσει για τη δική του ομότιτλη τηλεοπτική σειρά*. Πάνω σε αυτά, ο σκηνοθέτης Μιχάλης Σμυρλής, έβαλε τη δική του -ιδιαίτερη- θεατρική πινελιά με απόλυτο σεβασμό. Χρύσα Δρίβα.

Εισιτήρια: Κανονικό 15€, Μειωμένο 12€ (Φοιτητικό-μαθητικό, ΑΜΕΑ, Ανέργων, Ομαδικό άνω των 8 ατόμων)

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ypo-enan-oro-ii-i-epistrofi

Κρατήσεις: 6972661333