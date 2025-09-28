Πάτρα: Με λαμπρότητα ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για την Τίμια Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα

Με λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις στην Πάτρα, για την 61η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα από τη Δύση στην πόλη του μαρτυρίου του.

H Ιερά Μητρόπολη σε ανακοίνωσή της αναφέρει: "Μέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους Λαοῦ, παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες, ἐπερατώθησαν οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, γιά τήν 61η ἐπέτειο τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀπό τήν Ἑσπερία στήν πόλη τοῦ μαρτυρίου του.

Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα, 28.9.2025 ἐτελέσθη ὁ Μέγας Μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἡ ἱερά Παράκλησις πρός τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἂρτης κ. Καλλινίκου, συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἱερωνύμου , τοῦ οἰκεῖου Ἱεράρχου, Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Πρό τῆς ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχαρίστησε καί πάλι τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, γιά τήν εὐλογητή συμμετοχή τους στίς λαμπρές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἱερωτάτου Πρωταποστόλου, τούς Ἂρχοντες τοῦ τόπου, τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλάγιο Πατραϊκό Λαό καί εὐχήθηκε σέ ὃλους κάθε εὐλογία παρά Κυρίου διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Νὰ διατηρήσωμε, ἐπεσήμανε ὁ Σεβασμιώτατος, τὴν ἱερὰ Παρακαταθήκη καί Ἀποστολικὴ παράδοση τὴν ὁποία μᾶς ἂφησε ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος ἐπορφύρωσε μὲ τὸ αἷμα του τὴν πατραϊκὴ γῆ, βαδίζοντες τὸν δρόμο ποῦ ἐχάραξε ἐκεῖνος γιὰ τὴν σωτηρία μας".

Νὰ σημειώσωμε ὃτί ἡ καθιερωμένη ἱερὰ Λιτανεία, δὲν πραγματοποιήθηκε λὸγῳ τῶν ἐκτάκτων καιρικῶν φαινομένων, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα κατὰ χιλιάδες ἒσπευσαν οἱ Πατρινοὶ στὸν ἱερὸ Ναό, ἰδιαιτέρως στὸν Μεθέορτο Ἑσπερινό, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.