Συνελήφθη 42χρονος οδηγός που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Λογάριαζε «χωρίς τον ξενοδόχο» ένας οδηγός που πάτησε αρκετά παραπάνω το γκάζι στην Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα στο ύψος της Κηφισιάς, ο οποίος εντοπίστηκε από τα ραντάρ της αστυνομίας, να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 28.09.2025.

Ο εν λόγω οδηγός, πήγαινε με 208 χλμ την ώρα σε έναν δρόμο που το ανώτατο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα με το ραντάρ να τον τσακώνει και να βρίσκεται αντιμέτωπος με την πράξη του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 42χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία ενώ του επιβλήθηκαν και τα ανάλογα πρόστιμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη 42χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 208χλμ/ώρα πρώτες πρωινές ώρες της 26-9-2025 στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 26-9-2025 επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 208 χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».