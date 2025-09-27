Φωτιά κοντά στο κάστρο της Μυτιλήνης στην περιοχή Τσαμάκια

Φωτιά ξέσπασε στα Τσαμάκια πίσω από το κάστρο της Μυτιλήνης και οι καπνοί μετά τις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου (27/09//2025) περικύκλωσαν την πόλη.

Σύμφωνα με το stonisi η φωτιά είναι πίσω από το κάστρο της πόλης της Μυτιλήνης θεωρείται αρκετά επικίνδυνη και για την ώρα καίει χόρτα στην περιοχή.

Η ένταση των ανέμων ωστόσο είναι πολύ μεγάλη και εκφράζονται φόβοι ότι θα φτάσει στα δέντρα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν σπίτια.

Επτά πυροσβεστικά οχήματα και δύο της ΕΜΟΔΕ είναι στην περιοχή και έχουν ξεκινήσει την κατάσβεση.