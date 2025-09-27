Πατρών - Πύργου: Σύνδεση με το λιμάνι της Κυλλήνης μέχρι το τέλος του έτους

Εντός του έτους ολοκληρώνονται τα έργα αναβάθμισης του κόμβου Κυλλήνης έως την παλιά εθνική οδό, με στόχο τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος με το λιμάνι της Κυλλήνης.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ Πύργου και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φωτεινόπουλο.

Όπως επεσήμανε, παρότι τα περισσότερα συμπληρωματικά έργα που σχετίζονται με την Πατρών–Πύργου μετατίθενται για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η σύνδεση με την Κυλλήνη αποτελεί προτεραιότητα και θα ολοκληρωθεί νωρίτερα. Το έργο αυτό θεωρείται κομβικής σημασίας για τη λειτουργική σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με το λιμάνι, και η απόδοσή του στην κυκλοφορία θα διευκολύνει σημαντικά τις μεταφορές και την τοπική οικονομία.

Ο κ. Αναγνώπουλος σημείωσε πως οι υπόλοιπες παρεμβάσεις –όπως η σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου, οι αναβαθμίσεις στον κόμβο Γαστούνης και τα έργα οδικής ασφάλειας στους οικισμούς– θα ακολουθήσουν εντός του 2026, εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις από απαλλοτριώσεις. Διευκρίνισε, επίσης, ότι τα έργα των οδικών συνδέσεων θα προηγηθούν των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων.

«Τελευταία ταλαιπωρία» στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου

Αναφερόμενος στην πρόοδο των εργασιών στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, ο Γ.Γ. Υποδομών δήλωσε ότι απομένουν περίπου 10 χλμ για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, τα οποία βρίσκονται σε τελικό στάδιο κατασκευής.

«Είναι η τελευταία ταλαιπωρία που αφορά τον αυτοκινητόδρομο. Τα έργα προχωρούν αδιάκοπα, και η ολοκλήρωσή τους έως τις 30 Νοεμβρίου θα σημάνει την πλήρη σύνδεση Αθήνας–Κορίνθου–Πάτρας–Πύργου», τόνισε χαρακτηριστικά. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν από τον κόμβο Οβρυάς έως τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, κρίνονται αναγκαίες για την ασφάλεια των οδηγών και την εύρυθμη συνέχιση των εργασιών, ειδικά σε τμήματα με δύσκολο ανάγλυφο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι άμεσα ξεκινούν και οι εργασίες αναβάθμισης στον κόμβο του Πύργου.

Πύργος–Τσακώνα: Στην υφιστάμενη χάραξη το τμήμα του Καϊάφα

Για το τμήμα Πύργος–Τσακώνα, ο κ. Αναγνώπουλος επεσήμανε πως θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση αντίστοιχου χρηματοδοτικού μοντέλου από την Ε.Ε., με ρεαλιστικό προϋπολογισμό και μελέτη κόστους-οφέλους.

Ειδικά για την περιοχή του Καϊάφα, εξήγησε ότι δεν είναι δυνατές σημαντικές τροποποιήσεις στη χάραξη λόγω περιβαλλοντικών και νομικών περιορισμών. Η τελική λύση προβλέπει την παραμονή στην υφιστάμενη διαδρομή, με διαπλατύνσεις και πρόσθετα έργα, ώστε να εξασφαλιστεί προσβασιμότητα στην παραλία και να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Οι μελέτες είναι σε εξέλιξη και οι επαφές με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για την έγκριση του φακέλου είναι απαραίτητες αλλά χρονοβόρες», κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας.