Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε για πρώτη φορά η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χθες Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη συνομιλία της με τον πρωθυπουργό, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη θερμή της εκτίμηση προς το ζεύγος Κυριακού, τονίζοντας πως γνωρίζει καλά τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με την οικογένεια Τραμπ.

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι και οι δύο οικογένειες διατηρούν στενούς προσωπικούς δεσμούς εδώ και χρόνια.