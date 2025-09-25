Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ, άνοδος αναποφάσιστων και έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το STAR, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 24,7% – ποσοστό μειωμένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 12,3%, ενώ τρίτο αναδεικνύεται το κόμμα της Ελληνικής Λύσης με 9,8%.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει πτώση 4,5 μονάδων και ισοψηφεί πλέον με το ΚΚΕ στο 7,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υποχωρεί, συγκεντρώνοντας μόλις 5,2%.

Όσον αφορά τα μικρότερα κόμματα – όπως η Φωνή Λογικής, η Νίκη, το Κίνημα Δημοκρατίας, το ΜέΡΑ25 και η Νέα Αριστερά – τα ποσοστά τους κυμαίνονται μεταξύ 1,5% και 2,8%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η άνοδος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι φτάνουν πλέον το 16,2%, αυξημένοι κατά 3,9 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός και κυβερνητικές προτιμήσεις

Στην ερώτηση για καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%, δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%, ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος (8,8%) και ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου (8,6%).

Οι πολίτες τάσσονται υπέρ της άμεσης προσφυγής στις κάλπες (51,2%) και προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας (50,2%). Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης, το 30,7% επιλέγει ΝΔ και το 29,2% ΠΑΣΟΚ.

Στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα, το 19,4% δηλώνει πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 79,2% το απορρίπτει.

Κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα στην κορυφή ανησυχίας

Το 57,8% των πολιτών θεωρεί την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα, με τη διαφθορά να ακολουθεί στο 14,5%. Παράλληλα, το 55,6% δηλώνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά του δεν επαρκεί για τις μηνιαίες ανάγκες, ενώ το 66,8% θεωρεί ότι η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί υπό τις κυβερνήσεις της ΝΔ.

Σχετικά με τις φορολογικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, το 67,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν θα ενισχύσουν ουσιαστικά το εισόδημά τους, έναντι 31,1% που πιστεύει το αντίθετο.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο με ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ, αλλά και έντονη κοινωνική ανησυχία για την οικονομία και την ακρίβεια.