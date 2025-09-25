Ανδρουλάκης: Βολές κατά Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα- «Γίνονται δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο OPEN, στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων των Άννας Διαμαντοπούλου, Παύλου Γερουλάνου και Χάρη Δούκα. Ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε με αιχμές, επιχειρώντας ταυτόχρονα να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας.

Για τα σχόλια του Παύλου Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας», ο κ. Ανδρουλάκης αντέτεινε πως «στη ΔΕΘ δεν υπήρξε τομέας που το ΠΑΣΟΚ να μην είχε συγκεκριμένη πρόταση», υπογραμμίζοντας ότι «το ότι δεν κουβαντιάζουμε αυτά, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». «Αντί να γίνεται συζήτηση που αφορά τις θέσεις και το πρόγραμμα, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας», σημείωσε.

Απαντώντας στις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου ότι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι «να γίνουμε η Καρυστιανού ή η Κωνσταντοπούλου, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν και θρηνούν. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι αυτοί περνάνε μια μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί –χωρίς να εργαλειοποιεί– να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Σε ερώτηση για τις ενστάσεις του Χάρη Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε εκ νέου ότι «δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ.».

Παράλληλα, σχολιάζοντας την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, έκανε λόγο για «διπλωματική αποτυχία κι ερασιτεχνισμό», υποστηρίζοντας ότι «ο Ερντογάν πήγε και έκανε ακόμη μια παρέλαση προκλήσεων».

Τέλος, αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, σημείωσε ότι «ο Πάνος Ρούτσι ζητάει κάτι πάρα πολύ εύλογο», ενώ για τις δηλώσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου σχολίασε: «δουλειά του Αρείου Πάγου δεν είναι να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις».