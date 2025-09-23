Τρένο παρέσυρε όχημα σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή αμαξοστοιχίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, αυτή τη φορά στο Σουφλί του Έβρου.

Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη, συγκρούστηκε και παρέσυρε ΙΧ αγροτικό, το οποίο επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.

Με πληροφορίες από evros-news.gr