Τρένο παρέσυρε όχημα σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί

Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το όχημα και προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα, ωστόσο η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή αμαξοστοιχίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, αυτή τη φορά στο Σουφλί του Έβρου.
Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη, συγκρούστηκε και παρέσυρε ΙΧ αγροτικό, το οποίο επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση.
Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.
Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.
Με πληροφορίες από evros-news.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr