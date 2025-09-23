Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Τρένο παρέσυρε όχημα σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί

Τρένο παρέσυρε όχημα σε αφύλακτη διάβαση...

Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το όχημα και προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα, ωστόσο η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή αμαξοστοιχίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, αυτή τη φορά στο Σουφλί του Έβρου.

Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη, συγκρούστηκε και παρέσυρε ΙΧ αγροτικό, το οποίο επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση. 

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.

 

Με πληροφορίες από evros-news.gr

 

