Στα Καλάβρυτα συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, οι Αστυνομικού του Α.Τ.Καλαβρύτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα σε χωριό των Καλαβρύτων.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη σημειώθηκε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, Κυριακής, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του kalavrytanews.com, o 50χρονος κινούνταν με αυτοκίνητο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, σε παράλληλη κατεύθυνση με έναν άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα. Κατά τη διάρκεια της κίνησής τους, ο δράστης έστρεψε κυνηγετικό όπλο προς το μέρος του οδηγού του εκσκαφέα και πυροβόλησε μία φορά. Ευτυχώς, ο οδηγός του εκσκαφέα δεν τραυματίστηκε, ωστόσο προκλήθηκαν φθορές σε μέρος του οχήματός του.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαβρύτων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες, οργανώθηκαν ταχύτατα και πραγματοποίησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.