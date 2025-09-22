Στάθης Μαντζώρος: Αισιόδοξα νέα - Άνοιξε τα μάτια του

Θετικές εξελίξεις σημειώνονται στην πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται εδώ και εβδομάδες, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Σασμός» του Alpha, φαίνεται πως έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ο πατέρας του ηθοποιού εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αποκατάσταση της υγείας του γιου του, αποκαλύπτοντας ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει και ανταποκρίνεται: «Του μιλάω κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Έχει τα μάτια του κλειστά, αλλά όταν του μιλάω, τα ανοίγει και μετά τα κλείνει πάλι. Δηλαδή, ακούει τα πάντα, αντιλαμβάνεται, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει ή να αναγνωρίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι γιατροί, σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρούν ότι η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, ενώ εκφράζουν την ελπίδα ότι μέχρι τον Δεκέμβριο ο ηθοποιός θα μπορέσει να μιλήσει ξανά