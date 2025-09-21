Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης

O υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανζέλ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα του αναγνωρίζει πλέον επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί την υλοποίηση μιας θεμελιώδους και σταθερής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Ρανζέλ σε δημοσιογράφους από την έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Πορτογαλίας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως «τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και υπογράμμισε ότι «είναι επείγον να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.



Ο Ρανζέλ επισήμανε ακόμη ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «δεν σβήνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε την πείνα, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη».

Η Πορτογαλία εντάσσεται έτσι στις χώρες που ανακοίνωσαν αναγνώριση της Παλαιστίνης παράλληλα με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

