Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης

Mετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία
O υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανζέλ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα του αναγνωρίζει πλέον επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.
«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί την υλοποίηση μιας θεμελιώδους και σταθερής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Ρανζέλ σε δημοσιογράφους από την έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Πορτογαλίας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ο υπουργός τόνισε ότι η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως «τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και υπογράμμισε ότι «είναι επείγον να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.
Ο Ρανζέλ επισήμανε ακόμη ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «δεν σβήνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε την πείνα, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη».
Η Πορτογαλία εντάσσεται έτσι στις χώρες που ανακοίνωσαν αναγνώριση της Παλαιστίνης παράλληλα με τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr