Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ουάσινγκτον

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την πρόθεση να συνεργαστεί στενά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο καθώς τον υποδέχτηκε στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να προωθήσουμε την πίστη, τη θρησκευτική ελευθερία και τη φιλία για τις επόμενες γενιές».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έγινε δεκτός στην Ουάσινγκτον, όπου η παρουσία του χαρακτηρίστηκε ως «βαθιά τιμή» από την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα.

Η κυρία Γκίλφοϊλ τόνισε πως «η πνευματική του καθοδήγηση εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» και συμπλήρωσε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες «επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και της παγκόσμιας ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας».