Ο Δήμος Αιγιαλείας ξεκαθαρίζει για παλαιές οικονομικές υποχρεώσεις

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του

Ο Δήμος Αιγιαλείας διευκρινίζει ότι παρακολουθεί στενά τα ζητήματα παλαιών οικονομικών υποχρεώσεων από προηγούμενα έτη και προχωρά σε ενδελεχή εξέταση τους σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τα συμφέροντα των δημοτών.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αιγιαλείας, αναφέρει:  "Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους δημότες ότι βρίσκεται σε πλήρη γνώση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με παλαιές οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες προέρχονται από παρελθόντα έτη.

Γίνεται σαφές ότι η παρούσα δημοτική αρχή ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και στο πλαίσιο της νομιμότητας, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους, ώστε να εξεταστεί το θέμα ενδελεχώς και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή διευθέτησή του.

Ζητήματα που αφορούν υποθέσεις προηγούμενων διοικήσεων αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και χωρίς διάθεση δημιουργίας εντυπώσεων.

Ο Δήμος θα ενημερώσει επίσημα για οποιαδήποτε εξέλιξη, τηρώντας πάντα την αρχή της διαφάνειας και της ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία".

 

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Δήμος Αιγιαλείας

