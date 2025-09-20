Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Εντοπίστηκε οβίδα σε χωράφι- Άμεση επέμβαση αστυνομίας και στρατού

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η ασφαλής απομάκρυνση και η καταστροφή του πολεμικού υλικού

Μία οβίδα άγνωστου τύπου εντοπίστηκε χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή του Πηνειού Ηλείας από άνδρα, κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι του.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια στρατιωτική αρχή για την παραλαβή και ασφαλή καταστροφή του πολεμικού υλικού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην επιχειρούν να μετακινήσουν τέτοιου είδους αντικείμενα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδήσεις Τώρα

Ευλογιά Αιγοπροβάτων: Η Αχαΐα σε κατάσταση συναγερμού- Επιδείνωση στη Δυτική Ελλάδα

Λευκάδα: 32χρονος τραυμάτισε και λήστεψε 22χρονο

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε σε αρδευτικό αυλάκι- Εγκλωβίστηκε ηλικιωμένος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλεία Αστυνομία Στρατός Οβίδα

Ειδήσεις