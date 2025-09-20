Ηλεία: Εντοπίστηκε οβίδα σε χωράφι- Άμεση επέμβαση αστυνομίας και στρατού

Μία οβίδα άγνωστου τύπου εντοπίστηκε χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή του Πηνειού Ηλείας από άνδρα, κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι του.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια στρατιωτική αρχή για την παραλαβή και ασφαλή καταστροφή του πολεμικού υλικού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην επιχειρούν να μετακινήσουν τέτοιου είδους αντικείμενα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.