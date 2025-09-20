Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Λευκάδα: 32χρονος τραυμάτισε και λήστεψε 22χρονο

Του απέσπασε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας προχώρησαν στη σύλληψη 32χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ληστείας, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025, στην πόλη της Λευκάδας, σε βάρος 22χρονου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 32χρονος προσέγγισε τον 22χρονο και αφού τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, του απέσπασε τσαντάκι που περιείχε το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε πεζός.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ, στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λευκάδα Ληστεία

