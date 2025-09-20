Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε σε αρδευτικό αυλάκι- Εγκλωβίστηκε ηλικιωμένος

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στα Καλύβια Αγρινίου όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος έπεσε με τον «ουρανό» σε αρδευτικό κανάλι και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στο κοιμητήριο, στις 8 περίπου το πρωί του Σαββάτου (20.0.25) και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, σύμφωνα με το sinidisi.gr.
Αστυνομία και Πυροσβεστική με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο.
Ο τραυματίας, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Σημειώνεται ότι στο τόπο του ατυχήματος όπου είναι είναι έντονη η βλάστηση, δεν υπάρχουν πριστατευτικές μπάρες και η οδήγηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
