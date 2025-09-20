Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Απειλούσε υπάλληλο του δήμου- Στο τμήμα κατέληξε 58χρονος στο Αγρίνιο

Έγινε καταγγελία και και συνελήφθη

Ένας 58χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (20/9) στο Αγρίνιο.

Ο άνδρας φέρεται να πήγε στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του δήμου Αγρινίου και εξαγριωμένος να απείλησε υπάλληλο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

 Έγινε καταγγελία και και συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Αγρινίου για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Επίθεση

