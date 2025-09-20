Απειλούσε υπάλληλο του δήμου- Στο τμήμα κατέληξε 58χρονος στο Αγρίνιο

Ένας 58χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (20/9) στο Αγρίνιο.

Ο άνδρας φέρεται να πήγε στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του δήμου Αγρινίου και εξαγριωμένος να απείλησε υπάλληλο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Έγινε καταγγελία και και συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Αγρινίου για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.