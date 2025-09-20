Αλληλεγγύη στον Αλισσό: Έκκληση για βοήθεια σε οικογένεια που δοκιμάζεται μετά από τη φωτιά

Σοβαρά πλήγματα έχουν αφήσει πίσω τους οι πρόσφατες πυρκαγιές στον Αλισσό Δυτικής Αχαΐας, με πολλές οικογένειες να δοκιμάζονται σκληρά. Ανάμεσά τους, μια οικογένεια έχει μείνει κυριολεκτικά χωρίς τίποτα, καθώς το σπίτι της καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αλισσού- Κάτω Αλισσού απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να συνδράμουν με ό,τι μπορούν, καλώντας σε συγκέντρωση ρουχισμού για τα παιδιά της οικογένειας. Υπάρχει άμεση ανάγκη για κοριτσίστικα ρούχα, νούμερο 6–7, και αγορίστικα ρούχα, νούμερο 10–11.

Η παραλαβή του ρουχισμού θα γίνει στο Κοινοτικό Γραφείο τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 6:00 μ.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ακόμα και η μικρότερη προσφορά είναι πολύτιμη και μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και ελπίδα στους συνανθρώπους τους που έχασαν τα πάντα.

«Η αλληλεγγύη και η στήριξη αυτές τις δύσκολες ώρες είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε», αναφέρει το ΔΣ του συλλόγου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας για την ανακούφιση των πληγέντων.