Αγρίνιο: 44χρονος αποπειράθηκε να βιάσει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ένας 44χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (19/9) στο Αγρίνιο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε, αποπειράθηκε να βιάσει την εν διαστάσει σύζυγό του, όπως αναφέρει το agriniopress.gr.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών.

