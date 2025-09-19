Η Μόσχα προκαλεί - Παραβιάσεις από τη Ρωσία σε Εσθονία και Πολωνία - Ταλίν καλεί ΝΑΤΟ για το Άρθρο 4

Η εισβολή έγινε σήμερα το πρωί κοντά στο νησί Βαϊντλό, ένα μικρό νησί στο μέσο του Φινλανδικού κόλπου, όπως φαίνεται από τον χάρτη.

Οι νέες προκλήσεις της Ρωσίας ξεκίνησαν την Παρασκευή όταν τρία μαχητικά αεροσκάφη Mig-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Τα αεροσκάφη παρέμειναν στον εναέριο χώρο της βαλτικής χώρας για 12 λεπτά και κινήθηκαν περίπου 5 μίλια εντός εναερίου χώρου με κατεύθυνση προς το Ταλίν.

Οι νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία, με την Ένωση να εξετάζει μία ενιαία απάντηση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει το παιχνίδι με τις προκλήσεις πάνω από την Ευρώπη.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο X: «Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας».

Στη συνέχεια υπήρξε η ενημέρωση από την Πολωνία πως δύο μαχητικά της Μόσχας παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα.

Για την αναχαίτισή τους απογειώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ιταλικά F-35 που σταθμεύουν στη χώρα. Την απογείωση μαχητικών για την αναχαίτιση επιβεβαίωσε και το NATO, αλλά δεν ανέφερε τον τύπου των μαχητικών που απογειώθηκαν.

Το Fox, που επικαλείται πηγές από το NATO, ανέφερε ότι τα ρωσικά μαχητικά έφεραν βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal.

Τα δύο νέα περιστατικά με τις παραβιάσεις της Μόσχας έρχονται μόλις 10 ημέρες μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Τρία από τα 19 που εισέβαλαν καταρρίφθηκαν.

Την περασμένη εβδομάδα άλλο ένα ρωσικό μη επανδρωμένο πέρασε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας (επίσης χώρα του NATO όπως και η Πολωνία) και πετούσε για ώρα σε αυτόν παρά το ότι είχαν απογειωθεί μαχητικά για να το αναχαιτίσουν.

Η ΕΕ θα συζητήσει για κυρώσεις

Μετά τις νέες παραβιάσεις της Μόσχας υπήρξε κοινό το μέτωπο των κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεσμεύονται ότι η Ένωση θα εξετάσει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα με στόχο να αυξήσει την πίεση σε βάρος της.

Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισημαίνει ότι η ΕΕ «στέκεται σταθερά σε αλληλεγγύη με την Εσθονία».

Προσθέτει ότι «η σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί μια ακόμη απαράδεκτη πρόκληση. Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε την ανατολική μας πτέρυγα, να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και να εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία».

Επισημαίνει τέλος ότι «θα εξετάσουμε τη συλλογική μας απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας κατά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου».

Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας, τονίζει με αφορμή την παραβίαση του εναέριου χώρου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα ανταποκριθούμε με αποφασιστικότητα σε κάθε πρόκληση, επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πτέρυγα. Όσο κλιμακώνονται οι απειλές, τόσο θα κλιμακώνεται και η πίεση μας», γράφει η πρόεδρος και κλείνει καλώντας τους ηγέτες της ΕΕ «να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων».

Η σημερινή παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση.

Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζητά η Εσθονία

Η κυβέρνηση της Εσθονίας, έπειτα από την εισβολή στον εναέριο χώρο της, ζήτησε από το ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του συμφώνου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστεν Μιχάλ γράφει ότι «σήμερα το πρωί, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Mig-31 εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντέδρασαν και τα ρωσικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ».

Υπενθυμίζεται πως την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 είχε ζητήσει και η Πολωνία, μετά την εισβολή που δέχθηκε από τα ρωσικά drone.