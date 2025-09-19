Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Αποχώρησε οριστικά από το Πρωινό του ΑΝΤ1

Ένα αναπάντεχο γεγονός συνέβη το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος βγήκε καθυστερημένα στον αέρα, και ανακοίνωσε πως πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα.

Εξήγησε πως ο λόγος δεν είναι οικονομικός αλλά σχετίζεται με το κλίμα πίσω από τις κάμερες και τους συνεργάτες του. Έχει να κάνει με την εξάντλησή του και επειδή από νωρίς αντιλήφθηκε ότι δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε, θέλησε να είναι σωστός απέναντι στο κανάλι και στον παρουσιαστή.

