Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Αποχώρησε οριστικά από το Πρωινό του ΑΝΤ1

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Αποχώρησε οριστ...

«Προσπάθησα δύο μέρες να σε μεταπείσω, αλλά...», είπε ο Γιώργος Λιάγκας

Ένα αναπάντεχο γεγονός συνέβη το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος βγήκε καθυστερημένα στον αέρα, και ανακοίνωσε πως πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα.

 Εξήγησε πως ο λόγος δεν είναι οικονομικός αλλά σχετίζεται με το κλίμα πίσω από τις κάμερες και τους συνεργάτες του. Έχει να κάνει με την εξάντλησή του και επειδή από νωρίς αντιλήφθηκε ότι δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε, θέλησε να είναι σωστός απέναντι στο κανάλι και στον παρουσιαστή.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Ζάκυνθος: Άγρια συμπλοκή στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας μετά από επεισόδιο με... καρέκλες και τραπέζια στον αέρα

Μεσολόγγι: Οδύνη στην κηδεία του Γιώργου Παυλάκη

Αντώνης Σαμαράς: Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το αίτημα για εκταφή των σορών των θυμάτων στα Τέμπη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιώργος Λιάγκας

Spotlight