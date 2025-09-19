Αλβανία: Ο Ράμα έχρισε υπουργό το ρομπότ Diella - Χάος στην αλβανική Βουλή

Τι συνέβη στη χθεσινή επεισοδιακή παρουσίαση της νέας υπουργού AI

Αν και υπήρξε μια από τις ελάχιστες φορές που η Αλβανία εξέπληξε το παγκόσμιο κοινό σε επίπεδο πρωτοπορίας, η ιδέα ενός Ρομπότ σε ρόλο... Υπουργού κάθε άλλο παρά ενθουσίασε τους Αλβανούς «συναδέλφους» του, όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, το σώμα δίχασε η Diella, δηλαδή το πρώτο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων. Μόνο που η κατάσταση δεν άργησε να τεθεί χθες εκτός ελέγχου στο αλβανικό Κοινοβούλιο, με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό πάνω από το κεφάλι του πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, Έντι Ράμα.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F768423502467553%2F&show_text=false&width=269&t=0" width="269" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Και αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, ο κ. Ράμα επρόκειτο να παρουσιάσει την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης. Τελικά, η τοποθέτηση του ρομπότ δεν διήρκεσε παραπάνω από 20 λεπτά, μολονότι, όπως μεταδίδουν αλβανικά ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε εκτενή αναφορά στην πρώτη Υπουργό με Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφέροντας πως αυτή θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4. Πρόκειται για έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Μάλλον αιφνιδιασμένος από τις αντιδράσεις, «λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Έντι Ράμα, εξηγώντας παράλληλα πως στόχος είναι η δημιουργία εταιρειών, στις οποίες το κράτος θα είναι μέτοχος, ώστε η Αλβανία να τοποθετηθεί ως χώρα με φιλοδοξίες στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO: Albania's new AI-generated minister makes first address to parliament<br><br>The world's first AI government minister defended her role as "not here to replace people, but to help them". 'Diella' was appointed by Prime Minister Edi Rama last week <a href="https://t.co/2dFh082DLz">pic.twitter.com/2dFh082DLz</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/1968700801305477550?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>