Αναγκαστική προσγείωση για το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ με τη Μελάνια Τραμπ

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ να έτυχαν βασιλικής φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο από την ιστορική επίσκεψή τους δεν έλειψαν τα απρόοπτα στο παρά πέντε.

Συγκεκριμένα, κατά την αναχώρησή τους από το Λονδίνο, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε άλλο ελικόπτερο λόγω βλάβης, όπως έκανε γνωστό ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το CNN, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία αντιμετώπισε ένα «υδραυλικό» πρόβλημα.

Οι πιλότοι αποφάσισαν έτσι να προσγειώσουν το ελικόπτερο «Marine One» σε μικρό αεροδρόμιο για προληπτικούς λόγους, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

«Το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης» εξήγησε η Λέβιτ πριν επιβιβαστεί στο Air Force One της… επιστροφής στις ΗΠΑ, αργά το απόγευμα της Πέμπτης.