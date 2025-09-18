Τραγωδία στην Αθηνών- Λαμίας: Ένας νεκρός και δυο τραυματίες σε σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας, στο 220ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Ένα Ι.Χ., που κινούνταν από Λαμία προς Αθήνα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενη νταλίκα και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Ο οδηγός του Ι.Χ. ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.

Στο ίδιο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, πριν διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.