ΟΗΕ: «Κατακλυσμιαία η κατάσταση» στη Γάζα- Ασταμάτητη η προέλαση των ισραηλινών τανκς

Αδιάκοπες οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, με αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις

Ως «σε γενικές γραμμές κατακλυσμιαία» περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα αξιωματούχος του ΟΗΕ, την ώρα που τα ισραηλινά άρματα μάχης και οι χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη ημέρα την προέλασή τους. Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, δήλωσε ότι είδε μία συνεχή ροή Παλαιστινίων να κατευθύνονται νότια κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στην πόλη, αλλά ότι εκατοντάδες χιλιάδες παρέμειναν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι τα υπερφορτωμένα νοσοκομεία βρίσκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, επειδή δεν μπορούσαν να παραδώσουν ζωτικής σημασίας προμήθειες.

Γάζα: «Καμίνι» ψυχών ο θύλακας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του «καταλύουν τρομοκρατικές υποδομές και εξαλείφουν τρομοκράτες» στην πόλη της Γάζας. Υποστηρίζει κατά το σύνηθες ότι οι στόχοι του είναι να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς και να νικήσει τους περίπου 3.000 μαχητές της σε αυτό που έχει χαρακτηρίσει ως το «κύριο προπύργιο» της οργάνωσης. Ωστόσο, η επίθεση στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Γάζας, όπου ζούσαν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, για την οποία επιβεβαιώθηκε λιμός τον περασμένο μήνα, έχει προκαλέσει εκτεταμένη διεθνή καταδίκη. Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικοί εταίροι του έχουν καταγράψει τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους που διέσχισαν από τη βόρεια στη νότια Γάζα από τα μέσα Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κατακτήσει την πόλη της Γάζας. Περίπου 55.000 έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι από την Κυριακή. Η Τσερέβκο, η οποία εργάζεται για το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στην κεντρική πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, δήλωσε ότι ταξίδεψε στην πόλη της Γάζας πριν από δύο ημέρες - ένα ταξίδι 29 χιλιομέτρων μετ' επιστροφής που διήρκεσε 14 ώρες.