Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα- Προει...

Η τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (21:58 της Πέμπτης στην Ελλάδα) ανοιχτά της Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Η Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία αναφέρει ότι η δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι.

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.

Ειδήσεις Τώρα

Πύργος: «Έφυγε» πρόωρα ο Παναγιώτης Νικολούτσος στα 37 του

Τέμπη: Αιγιώτης κάνει απεργία πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Πύργος: Εξαφανίστηκε η 57χρονη Διονυσία- Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ρωσία Σεισμός Τσουνάμι

Ειδήσεις