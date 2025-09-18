Υπόθεση Γηροκομείου Πάτρας - Δικηγόροι των δύο νεαρών: «Οι θεσμοί αποδεικνύουν ότι μπορούν να διορθώνουν τα λάθη»

Εκτός σωφρονιστικού καταστήματος βρίσκονται από σήμερα οι δύο νεαροί άνδρες που είχαν τεθεί σε προσωρινή κράτηση ως ύποπτοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Αύγουστο σε γηροκομείο της Πάτρας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι συνήγοροι υπεράσπισης, Παναιγώτης Καποτάς και Θεοφάνης Χριστόπουλος, προχώρησαν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας την απόφαση των δικαστικών αρχών και την πορεία της υπόθεσης.

Δήλωση Παναγιώτη Σ. Καποτά

Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι η Δικαιοσύνη στην Πάτρα στέκεται με νηφαλιότητα και ανεξαρτησία. Η πρώτη ανακρίτρια, με τις άμεσες ενέργειές της, ανέδειξε τις ελλείψεις της δικογραφίας και άνοιξε τον δρόμο για την αναζήτηση της αλήθειας· αν και διαφωνήσαμε με την απόφασή της για την προσωρινή κράτηση, όπως είχαμε θεσμική υποχρέωση. Ο σημερινός ανακριτής, με σοβαρότητα και πληρότητα, συνέχισε την έρευνα στο πεδίο, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά τα οποία ευφυώς εντόπισε και η εισαγγελέας στην πρόταση της για την αποφυλάκιση των εντολέων μας.

Τα δικαστήρια της Πάτρας έχουν μακρά φιλελεύθερη παράδοση στην προστασία των δικαιωμάτων και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η παράδοση θα επιβεβαιωθεί και στην πλήρη αθώωση των εντολέων μας. Όσο για παράγοντες της εκτελεστικής εξουσίας που επικύρωναν δικαστικές αποφάσεις από το TikTok, τώρα που η πραγματική Δικαιοσύνη αποφασίζει διαφορετικά, ας καταφύγουν σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης· ίσως με μια έφεση στο Facebook ή μια αναίρεση στο Instagram.

Δήλωση Θεοφάνη Α. Χριστόπουλου

Η σημερινή απόφαση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την παρρησία και την ανεξαρτησία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που μέσα σε δύσκολες συνθήκες συνέταξε δύο πορίσματα και στάθηκε με υπηρεσιακό θάρρος και επιστημονική επάρκεια απέναντι σε πιέσεις. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του τεχνικού μας συμβούλου, κ. Γκουρμπάτση, πρώην υπαρχηγού του Π.Σ., ο οποίος με την εμπειρία του ανέδειξε κρίσιμες τεχνικές παραμέτρους της υπόθεσης. Ως υπεράσπιση καταθέσαμε στοιχεία, συμβάλαμε στην αποκάλυψη της αλήθειας και μέσα σε έναν μήνα η ίδια η Δικαιοσύνη αναθεώρησε την αρχική της απόφαση. Αυτό δείχνει ότι οι θεσμοί, όταν λειτουργούν με σοβαρότητα, μπορούν να διορθώνουν τα λάθη και να αποδίδουν δικαιοσύνη.