Πολιορκημένη και "σιωπηλή" η Γάζα: Διακοπή επικοινωνιών εν μέσω ισραηλινού αποκλεισμού - Xωρίς επαφή με τον έξω κόσμο

Ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, με άρματα μάχης να εμφανίζονται σε δύο βασικές διόδους προς το κέντρο.

Παράλληλα, διεκόπησαν το διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, γεγονός που εκτιμάται ως προάγγελος περαιτέρω κλιμάκωσης.

Κάτοικοι περιγράφουν κλίμα τρόμου. «Η διακοπή του ίντερνετ και των τηλεφωνικών γραμμών είναι κακός οιωνός… κάτι πολύ άγριο θα συμβεί», ανέφερε ο Ισμαήλ, κάτοικος της δυτικής ακτής της πόλης, που καταφεύγει σε e-SIM για να βρει σήμα. «Η κατάσταση γύρω μου είναι απελπιστική. Άνθρωποι σε σκηνές ή κατεστραμμένα σπίτια ανησυχούν για τη ζωή τους».

Βομβαρδισμοί και απώλειες

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια και σφυροκοπούν τις συνοικίες Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου μπορούν να προελάσουν προς το κέντρο. Τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε ισραηλινά πλήγματα, εννέα εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η Παλαιστινιακή Εταιρία Τηλεπικοινωνιών επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες διεκόπησαν «λόγω της στοχοποίησης βασικών διαύλων του δικτύου». Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να δηλώσει ότι «επεκτείνει τις επιχειρήσεις για την εξάλειψη τρομοκρατικής υποδομής», χωρίς αναφορά στη διακοπή επικοινωνιών ή σε λεπτομέρειες για τις κινήσεις των αρμάτων.

Μαζική φυγή αμάχων

Από τις 10 Αυγούστου, οπότε το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα πάρει τον έλεγχο της πόλης, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, πάνω από μισό εκατομμύριο παραμένουν εγκλωβισμένοι, παρά τις εκκλήσεις των ισραηλινών αρχών να κινηθούν νότια.

Στη Σέιχ Ραντουάν κάτοικοι ανέφεραν την παρουσία αρμάτων «στην καρδιά της γειτονιάς», ενώ έκαναν λόγο για τέσσερα οχήματα χωρίς οδηγό γεμάτα εκρηκτικά που ανατινάχθηκαν, καταστρέφοντας σπίτια. Παρόμοιες εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Τελ αλ-Χάουα.

«Λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης»

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με πάνω από 80 νεκρούς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας σε 24 ώρες — 61 μόνο στην Πόλη της Γάζας και 13 σε επίθεση κοντά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

«Είναι λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης, ή λες κι είμαστε στην κόλαση», είπε η 36χρονη Φατίμα Λουμπάντ, που περπάτησε δέκα χιλιόμετρα με τα παιδιά της προς την Ντέιρ αλ Μπάλα. «Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε στους δρόμους».

Άλλοι αδυνατούν να φύγουν. «Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις», είπε η Ουμ Άχμεντ Γιούνις, περιγράφοντας το αδιέξοδο. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανοίγει νέα δίοδο διαφυγής από την οδό Σαλαχουντίν έως την Παρασκευή το πρωί, για να διευκολύνει την αποχώρηση χιλιάδων κατοίκων.