Σκανδάμης για τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό : Να απαντήσει ο Υπουργός τώρα

Δημόσιες απαντήσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητά ο Μαρίνος Σκανδάμης για τους δύο νεαρούς που αυνελήφθησαν κατηγορούμενοι για εμπρησμό και σήμερα αποφυλακίστηκαν.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζητά δημόσιες απαντήσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για το φιάσκο της προφυλάκισης των δύο νέων της Πάτρας που αποφυλακίστηκαν σήμερα.

Όλη η δήλωση :

«Η κατάρρευση της κατηγορίας κατά των δύο νέων, που είχαν προφυλακιστεί προ μηνός, αναδεικνύει τουλάχιστον την εγκληματική "προχειρότητα" στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού από την ΕΛΑΣ. Γεννάται όμως και ένα ακόμη ερώτημα. Υπήρχε άνωθεν πίεση σε αστυνομικούς υπαλλήλους για την fast track ανεύρεση ενόχων με κάθε θυσία; Τι λέει ο κ. Χρυσοχοίδης άραγε; Πόσο εύκολα πια ένας αθώος μπορεί να βρεθεί στη φυλακή; Πόσο απλά τελικά μπορεί να διαλύσει τη ζωή μας το κυβερνητικό σύστημα;»