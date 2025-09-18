Τα Παιδικά Χωριά SOS ενισχύουν τους μαθητές της Πάτρας

Δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και μουσικοκινητικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους.

Το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στην Πάτρα σας εύχεται καλή σχολική χρονιά και ανακοινώνει τη φετινή έναρξη δωρεάν μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Στόχος του προγράμματος, που λειτουργεί στην Πάτρα από το 2019, είναι η εκπαιδευτική ενδυνάμωση των παιδιών, η κάλυψη μαθησιακών κενών και η στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης που εφαρμόζουν τα Παιδικά Χωριά SOS, λειτουργούν εργαστήρια μουσικοκινητικής αγωγής και χορωδίας για παιδιά και εφήβους. Μέσα από τη δημιουργική έκφραση, τη μουσική και την κίνηση, τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία τους, κοινωνικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση.

Οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS στην Πάτρα και συντονίζονται από εξειδικευμένο παιδαγωγικό και επιστημονικό προσωπικό.

Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2610 320 879 καθημερινά 10.00- 18.00.

Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 70, Πάτρα