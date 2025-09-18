Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Πατρέων για τον θάνατο του Γιώργου Παυλάκη

Κατέρρευσε την ώρα ρεπορτάζ
Ο Δήμαρχος Πατρέων αποχαιρετάει τον Γιώργο Παυλάκη ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:
Την θλίψη του για τον αιφνίδιο χαμό του εικονολήπτη του ΑΝΤ1 Γιώργου Παυλάκη, που έφυγε την ώρα που έσπευδε για να καταγράψει ρεπορτάζ, εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.
Ο Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους φίλους του εκλιπόντος.
