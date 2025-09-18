Πάτρα: Συλλαλητήριο το απόγευμα για τον Παύλο Φύσσα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα πραγματοποείται συλλαλητήριο.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας καλεί στην πλατεία Γεωργίου στις 6 και το Εργατικό Κέντρο επίσης στην πλατεία Γεωργίου στις 7 μ.μ.

Η ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας

Ο Παύλος ζει στους αντιφασιστικούς αγώνες!

Όλοι , όλες στην αντιφασιστική πορεία την Πέμπτη 18/9 από την Πλ. Γεωργίου, στις 18:00

Φέτος συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής και βασικό εκτελεστή τον Γιώργο Ρουπακιά.

Σε μία περίοδο ανόδου της ακροδεξιάς και της φασιστικής απειλής οι δολοφονίες του Παύλου, του Σαχζάτ Λουκμάν και των άλλων θυμάτων της φασιστικής βίας έρχεται να θυμίσει πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η μάχη ενάντια στον φασισμό.

Αποτελεί πρόκληση λίγες μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Φύσσα, το γεγονός ότι το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου. Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αποφυλακίζεται για δεύτερη φορά μέσα σε αυτά τα χρόνια και μάλιστα την ώρα που η δίκη της Χρυσής Αυγή στο εφετείο βαίνει προς την ολοκλήρωση. Έχουν προηγηθεί αποφυλακίσεις και άλλων καταδικασμένων για διεύθυνση της Χ.Α άλλα και το χάδι της Δικαιοσύνης στα μέλη της ΕΝΕΘ στην Θεσσαλονίκη. Προσπαθούν να πάρουν τη ρεβάνς από την μεγαλειώδη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος στις 7 Οκτώβρη του 2020, με την καταδίκη της Χ.Α ως εγκληματική οργάνωση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με την δικαστική εξουσία μεθοδεύει ξεδιάντροπα τη συγκάλυψη σε κρατικά εγκλήματα από τα Τέμπη μέχρι την Πύλο και σε σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα χτυπά ανελέητα τους αγωνιστές, τους απεργούς και οποιονδήποτε παλεύει ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Οι νέοι που διαμαρτύρονται για τη γενοκτονία στη Γάζα προφυλακίζονται με κατηγορίες του αντιρατσιστικού νόμου και οι φασίστες αποφυλακίζονται! Η αστική δικαιοσύνη αποδεικνύει ξανά τον ανοιχτά ταξικά – πολιτικά μεροληπτικό χαρακτήρα της.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τις πολιτικές του ρατσισμού, όπως με τον πρόσφατο νόμο του Πλεύρη, στρώνει το δρόμο στην ακροδεξιά και τους φασίστες. Σε συνεργασία με όλο τον ακροδεξιό εσμό, επιθετικά και μεθοδευμένα επαναφέρουν στο προσκήνιο το φάντασμα της «απειλής» των προσφύγων και των μεταναστών. Δεν κρύβουν εξάλλου ότι άμεση επιδίωξη είναι η κατάργηση κάθε δυνατότητας διεκδίκησης ασύλου και «νομιμοποίησης» των προσφύγων.

ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ταΐζουν με ρατσισμό και εθνικισμό τους λαούς. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο ξεπηδούν ο Τραμπ, η Μελόνι, η Λεπέν, το AfD κ.α. H καταφυγή όλο και συχνότερα στον πόλεμο, η διεθνής αύξηση των εξοπλισμών, τα «κλειστά σύνορα», η στροφή προς την «πολεμική οικονομία» και ρητορική, που προωθούν από την ακροδεξιά ως τους σοσιαλδημοκράτες, λειαίνουν το έδαφός για το φασισμό.

Στην Ελλάδα, 12 χρόνια μετά, οφείλουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να παραμείνει η Χρυσή Αυγή στη φυλακή και με τη δίκη σε δεύτερο βαθμό που συνεχίζεται.

Να συνεχίσουμε να μαχόμαστε σταθερά, με όλους τους τρόπους, ενάντια στον φασισμό, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό στις γειτονιές, στα σχολεία και τις σχολές, στους χώρους εργασίας, στον δρόμο.

Να ανατρέψουμε την δολοφονική κυβέρνηση της ΝΔ

Με μία ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά να ανοίξουμε την προοπτική της ανατροπής αυτού του σάπιου συστήματος που γεννάει ρατσισμό, φασισμό, φτώχεια και πόλεμο.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας

Το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

"Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας συμμετέχει και καλεί τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία της πόλης μας να δώσουμε δυναμικά το «παρών» στο κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων στο συλλαλητήριο στις 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου στις 19:00, 12 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους ναζί.

Παλεύουμε ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα! Την ώρα, που συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, η αστική δικαιοσύνη αποφυλακίζει τον ναζί αρχηγό τους Μιχαλολιάκο, ενώ πριν δύο μήνες είχε αποφυλακίσει δυο ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, Παππά και Παναγιώταρο και προετοιμάζει και την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη. Αυτή είναι η Δικαιοσύνη τους. Η Δικαιοσύνη του αστικού κράτους λοιπόν από τη μια μεριά για τους εργαζόμενους και τον λαό, που παλεύουν και αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική σκλαβιά, στην ανεργία, στη φτώχεια, στον πόλεμο επιφυλάσσει άγρια καταστολή, συλλήψεις, ξύλο και δικαστήρια, ενώ για τους εγκληματίες φασίστες, που αποτελούν μηχανισμό του καπιταλιστικού συστήματος, δείχνει επιείκεια και τους αποφυλακίζει. Δε μας εκπλήσσει βέβαια μια τέτοια εξέλιξη αφού είναι γνωστά τα «πάρε – δώσε» των φασιστών με μεγάλους εργοδότες και επιχειρηματίες, τα δουλεμπορικά γραφεία, που έστηναν και συνολικά τη βοήθεια που προσέφεραν πάντα στους σχεδιασμούς της αστικής τάξης.



Ζητήματα με ταξικό περιεχόμενο λύνονται μόνο στον δρόμο του αγώνα και όχι από θεσμούς του αστικού κράτους, όπως είναι η Δικαιοσύνη τους.

Ο φασισμός είναι παιδί αυτού του συστήματος, η αστική δημοκρατία, το αστικό κράτος δεν είναι το αντίδοτο στον φασισμό. Αντίθετα γεννάει και θρέφει τον φασισμό. Είναι ο φασισμός γέννημα και θρέμμα του ίδιου σάπιου συστήματος, αυτού δηλαδή που πρέπει η λαϊκή πάλη τελικά να ανατρέψει. Απαιτούμε να αναιρεθεί εδώ και τώρα η κατάπτυστη και προκλητική για τον λαό και τους εργαζόμενους, απόφαση αποφυλάκισης του εγκληματία Ναζί, Μιχαλολιάκου, να μην επιτραπεί η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη και κανενός άλλου ναζί εγκληματία. Απαιτούμε να ολοκληρωθεί η δίκη με την επιβολή ποινών αντίστοιχων με τα αποτρόπαια εγκλήματά τους. Η θέση των εγκληματιών –ναζί είναι στη φυλακή και εκεί να μείνουν, μέσα στις τρύπες τους. Με τον οργανωμένο αγώνα μας βάζουμε τοίχο στο ρατσιστικό δηλητήριο και το σύστημα της εκμετάλλευσης, που γεννά το φασισμό! Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι άρρηκτα δεμένος με την πάλη για μια κοινωνία, όπου θα ανοίξει επιτέλους ο δικός μας δρόμος, για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, όπου θα απολαμβάνουμε τον πλούτο, που παράγουμε και δε θα τον καρπώνονται μια χούφτα παράσιτα.



Όλοι στο συλλαλητήριο των φοιτητικών συλλόγων στις 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου στις 19:00"



