25χρονος παγίδευε ανήλικες μέσω TikTok και αποσπούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της Δευτέρας, ένας 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όλα ξεκίνησαν ύστερα από την καταγγελία του πατέρα μίας 14χρονης στις Αρχές για τον δράστη, ο οποίος χρησιμοποιώντας λογαριασμούς TikTok και Snapchat, κατάφερε να γίνει αποδέκτης προσωπικών φωτογραφιών ασκώντας πίεση στην ανήλικη.

Συγκεκριμένα, ο δράστης, μέσω λογαριασμών-προφίλ που διατηρούσε σε κοινωνικά δίκτυα, συνομιλούσε με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, σε πολλές περιπτώσεις και κάτω των 15 ετών και αφού αποκτούσε την εμπιστοσύνη τους, ζητούσε να του αποστείλουν ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία αποθήκευε συστηματικά στο κινητό του τηλέφωνο. Εν συνεχεία, απειλούσε τα θύματά του και απαιτούσε επιτακτικά να του στείλουν και άλλες φωτογραφίες, απειλώντας τα ότι θα δημοσίευε τις φωτογραφίες τους ή θα τις προωθούσε σε άλλα άτομα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου μετά από καταγγελία της δράσης του 25χρονου, έδρασε άμεσα και μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησε τον 25χρονο και αστυνομικοί τον συνέλαβαν στην οικία του, απογευματινές ώρες της Δευτέρας.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας, αεροβόλο πιστόλι, 2 μαχαίρια και σιδερογροθιά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.