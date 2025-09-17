Πάτρα: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 84.390 ευρώ για τους πυρόπληκτους- Επείγουσα συνεδρίαση σήμερα της Δημοτικής Επιτροπής

Με έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 84.390 ευρώ επιχορηγείται ο δήμος Πατρέων για την υποστήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποσκοπεί στην υποστήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025, για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.

Όπως σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ολοκληρώθηκαν σε μόλις δύο ημέρες «χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών» και προσθέτει ότι αυτό κατέστη δυνατό «λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης».



Παράλληλα τονίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πατρέων απέστειλε πριν από λίγες ημέρες τους φακέλους των δικαιούχων, «συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Όπως επισημαίνεται, «βάσει της ισχύουσας διαδικασίας, η υπηρεσία του Δήμου οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου και Κρήτης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εντός τριμήνου από την παρούσα απόφαση, απολογιστικά στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει:



-Το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους

-Κατάσταση ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο Α.Φ.Μ. και το ποσό των δικαιούχων».

Επείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 14.00, σε έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα, ανακοινώνει η Δημοτική Αρχή:

1) Αποδοχή Επιχορήγησης Δήμου Πατρέων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με συνολικό ποσό 84.390,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το ν.δ. 57/1973 (Α' 149) και την υπ’ αρ. πρωτ. 33862/06.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1699) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025. (εισηγήτρια: Α.. Βαγενά - Σαμούρη - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

2) Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2025 – ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ