#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λευκάδα: Τουριστικό σκάφος βυθίστηκε μετά από φωτιά

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμάνι Σύβοτα Λευκάδας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος αναψυχής με ελληνική σημαία.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκάλεσε τη βύθιση του σκάφους, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης και την ασφάλιση της περιοχής. Στο σκάφος δεν υπήρχαν επιβαίνοντες τη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λευκάδα

Ειδήσεις