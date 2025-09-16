Ελούντα: 57χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κατέρρευσε πάνω στην αλλαγή βάρδιας

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στην Ελούντα όταν 57χρονος υπάλληλος ασφαλείας σε ξενοδοχειακή μονάδα εντοπίστηκε νεκρός.

Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Σύμφωνα με το neakriti.gr o άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του κατά την αλλαγή της βάρδιας.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την νεκροψία – νεκροτομή να πρόκειται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια.