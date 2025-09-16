Συνάντηση του Φωκίωνα Ζαΐμη για τα έργα στην παραλιακή του Ρίου

Είναι ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και την πρόσβαση των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής του Ρίου» αναφέρει ο Φωκίων Ζαΐμης.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η πορεία του έργου ανάπλασης της παραλιακής ζώνης από την περιοχή του Ρίου έως και τον Άγιο Βασίλειο συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη.

Εκπρόσωποι της εταιρείας που υλοποιεί το έργο ενημέρωσαν για τις εργασίες και τα χρονοδιαγράμματα, ενώ παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων της περιοχής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας και υπηρεσιακά στελέχη της Π.Ε. Αχαΐας.

«Είναι ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και την πρόσβαση των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής του Ρίου. Βασικοί στόχοι η αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης με βελτίωση της οδικήςυποδομής, αλλά και έμφαση στην ασφαλή συνύπαρξη πεζών, ποδηλατών και οχημάτων» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης αναφέροντας ότι «παρακολουθούμε μαζί με τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων, αλλά και των επαγγελματιών βήμα βήμα την πορεία του έργου, ώστε να προχωρά χωρίς καθυστερήσεις».