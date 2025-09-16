Ανησυχίες για την ασφάλεια του ChatGPT μετά από νομικές ενέργειες κατά της OpenAI

Λίγο ανήσυχος και αγχωμένος εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει σε πλήθος ηθικών και δεοντολογικών ερωτημάτων που αφορούν την εταιρεία και το δημοφιλές μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ChatGPT.

Αφορμή αποτέλεσε η υπόθεση ενός 16χρονου από την Καλιφόρνια, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση κατά της OpenAI και του Άλτμαν, ισχυριζόμενοι ότι το ChatGPT τον ενθάρρυνε στην απόφασή του. Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έντονες ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο είναι πραγματικά ασφαλής η χρήση τέτοιων προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μίλησε ανοιχτά για τις ανησυχίες του γύρω από τις ηθικές προκλήσεις που συνοδεύουν τη λειτουργία του ChatGPT.

«Δεν κοιμάμαι και πολύ καλά τη νύχτα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που με βαραίνουν — αλλά ίσως τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν κάθε μέρα στο μοντέλο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στη διάρκεια συζήτησης με τον Τάκερ Κάρλσον, σε μια συνέντευξη που διήρκεσε σχεδόν μία ώρα.

Ο Άλτμαν δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί τόσο η λήψη «λάθος ηθικών αποφάσεων» από την εταιρεία —αν και παραδέχτηκε ότι και αυτές ενδέχεται να αποδειχθούν λανθασμένες. Αυτό που, όπως είπε, του προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι «πολύ μικρές αποφάσεις» σχετικά με τη συμπεριφορά του μοντέλου, οι οποίες, αν και φαινομενικά ασήμαντες, μπορεί τελικά να έχουν σημαντικές επιπτώσεις.

Οι αποφάσεις αυτές, σημείωσε, αφορούν κυρίως το ποιες ερωτήσεις επιτρέπεται να απαντά ή να απορρίπτει το ChatGPT, και με βάση ποια ηθικά και αξιακά κριτήρια.

Πώς αντιμετωπίζει το ChatGPT την αυτοκτονία;

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, το πιο δύσκολο ζήτημα με το οποίο ασχολείται η εταιρεία πρόσφατα είναι ο τρόπος με τον οποίο το ChatGPT αντιμετωπίζει την αυτοκτονία, υπό το φως μιας αγωγής από μια οικογένεια που κατηγόρησε το chatbot για την αυτοκτονία του έφηβου γιου τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι από τους χιλιάδες ανθρώπους που αυτοκτονούν κάθε εβδομάδα, πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν μιλήσει με το ChatGPT πριν από την αυτοκτονία τους.

«Πιθανότατα μίλησαν για (αυτοκτονία) και πιθανότατα δεν σώσαμε τις ζωές τους», είπε ειλικρινά ο Άλτμαν. «Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε πει κάτι καλύτερο. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε είναι πιο προληπτικοί. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει λίγο καλύτερες συμβουλές, όπως, «έλα, χρειάζεσαι αυτή τη βοήθεια».

Μετά και την υπόθεση με την αυτοκτονία του 16χρονου, μια ανάρτηση στο blog με τίτλο «Βοηθώντας τους ανθρώπους όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη», η OpenAI παρουσίασε λεπτομερώς τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του ChatGPT κατά τη διαχείριση «ευαίσθητων καταστάσεων» και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει την τεχνολογία της για την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση.