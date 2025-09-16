Δυτική Ελλάδα: Χειροπέδες για ναρκωτικά και κλοπή

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4,7 γραμμάρια κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ



Εξιχνίαση κλοπής

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, κλοπή οχήματος που διαπράχθηκε στον Πύργο και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 5-9-2025 αφαίρεσε από αλλοδαπό άνδρα την μοτοσικλέτα του, η οποία εντοπίστηκε κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό της.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -5,5-

γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης (φούντα), μικροποσότητα

φυτικών αποσπασμάτων της ναρκωτικής ουσίας (boom) και -2,8- γραμμάρια λευκή σκόνη άγνωστης ουσίας, σύμφωνα με την αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών

Εντοπίστηκαν, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου σε περιοχή του Νεοχωρίου, σε

εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα, -17- δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν χθες το μεσημέρι και κατασχέθηκαν.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Μεσολογγίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, αναφέρει η αστυνομία.