Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα γιατί δεν είχε εμβολιάσει το ζώο συντροφιάς

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που

διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προβεί στην απαραίτητη κτηνιατρική περίθαλψη ζώου συντροφιάς ιδιοκτησίας του, καθώς και στον

ετήσιο εμβολιασμό του από το έτος 2019 έως και σήμερα.