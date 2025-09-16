Γαύδος: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν με βάρκες στο νησί

Νέο κύμα αφίξεων παράνομων μεταναστών καταγράφηκε τα προηγούμενα 24ωρα στην Γαύδο.

Ενδεικτικές της κατάστασης οι εικόνες που καταγράφηκαν το περασμένο Σάββατο στην παραλία Σαρακήνικο, στη βόρεια πλευρά της Γαύδου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, λουόμενοι που ήταν στην παραλία μπήκαν στο νερό και με τα χέρια τους απώθησαν προς τα ανοιχτά τη γεμάτη με παράνομους μετανάστες βάρκα που επιχείρησε να προσεγγίσει την ξηρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοιχτά του Σαρακήνικου βρισκόταν σκάφος της Frontex που παρέλαβε τους παράνομους μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι.