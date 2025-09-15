Δολοφονία Τσάρλι Κέρκ: Το σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι του δράστη - Τι αναφέρει

Ένα σημείωμα, στο οποίο ο φερόμενος ως δολοφόνος του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να ανέφερε ότι σχεδίαζε να τον σκοτώσει, φαίνεται ότι έχουν στα χέρια τους οι αμερικανικές Αρχές.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κρις Πατέλ, μιλώντας στο Fox, σε σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι του Ρόμπινσον, έγραφε: «Έχω την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».

Ο διευθυντής του FBI υποστήριξε, όπως αναφέρει η Telegraph, ότι το σημείωμα βρέθηκε στο σπίτι του Ρόμπινσον, το οποίο μοιραζόταν με τη σύντροφό του, και είχε γραφτεί πριν από τη δολοφονία. «Παρ’ όλο που το σημείωμα καταστράφηκε, βρήκαμε ιατροδικαστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξή του και επιβεβαιώσαμε το περιεχόμενό του χάρη στην ανακριτική προσέγγιση του FBI», πρόσθεσε.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον κρατείται στη φυλακή της Γιούτα την ώρα που το κίνητρο της δολοφονίας του Κερκ, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμα πυρά ενώ μιλούσε στο Utah Valley University, την περασμένη Τετάρτη, παραμένει αδιευκρίνιστο. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, και δύο πηγές από τις διωκτικές αρχές δήλωσαν ότι ο Ρόμπινσον «δεν συνεργάζεται» με τις αρχές.

Βρέθηκε DNA του Ρόμπινσον σε κατσαβίδι και σε πετσέτα τυλιγμένη γύρω από το όπλο

Ο Πατέλ είπε ακόμα ότι DNA του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον βρέθηκε σε μια πετσέτα, η οποία φέρεται να ήταν τυλιγμένη γύρω από ένα πυροβόλο όπλο που βρέθηκε πετάμενο σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο. DNA βρέθηκε επίσης σε ένα κατσαβίδι που εντοπίστηκε σε μια ταράτσα, πρόσθεσε ο Πατέλ.

«Μπορώ να αποκαλύψω σήμερα ότι τα δείγματα DNA από την πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι έχουν ταυτοποιηθεί και ανήκουν στον ύποπτο που βρίσκεται υπό κράτηση», είπε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του FBI.

Ο Πατέλ τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχει αναλυθεί μόνο η πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το όπλο — το ίδιο το όπλο εξετάζεται ακόμη από ειδικούς του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών (ATF) στο Μέριλαντ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Υπενθυμίζεται πως, ο Ρόμπινσον πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για φόνο, χρήση πυροβόλου όπλου και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο γενικός εισαγγελέας της Γιούτα Ντέρεκ Μπράουν δεν αποσαφήνισε την Παρασκευή εάν οι Αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής, αλλά σημείωσε ότι «όλα είναι στο τραπέζι».

Ο 22χρονος κρατείται σε ειδική μονάδα στις φυλακές, ώστε το προσωπικό να μπορεί να «τον παρακολουθεί στενά».

Ο Ρόμπινσον βρίσκεται υπό ενισχυμένη επιτήρηση και θα παραμείνει υπό ειδική παρακολούθηση εν αναμονή της αξιολόγησης της ψυχικής του υγείας, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, ανέφεραν επίσης οι Αρχές.

Εφόσον αξιολογηθεί η ψυχική του υγεία, οι αξιωματούχοι θα επανεξετάσουν τις συνθήκες κράτησής του. Τα προληπτικά μέτρα είναι τα τυπικά όταν πρόκειται για σοβαρές κατηγορίες ή για πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς, ανέφεραν ακόμη οι Αρχές. Ξεκαθάρισαν, τέλος, πως θα εξακολουθήσει να βρίσκεται υπό ψυχιατρική και ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στις φυλακές της Γιούτα.